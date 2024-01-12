Берлин, 12 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Партия критикующей поставки оружия Украине и антироссийские санкции Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) способна набрать больше голосов на следующих парламентских выборах в Германии, чем правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Это следует из данных опроса исследовательской компании Wahlen.

IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press Сара Вагенкнехт выступает на митинге против военной поддержки Украины

«4% заявили, что точно хотят проголосовать за BSW на следующих федеральных выборах, 17% — что, вероятнее всего, проголосуют за», — говорится в результатах опроса.

Респонденты отвечали на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. Самую высокую поддержку Вагенкнехт оказали голосовавшие ранее за партию «Левые» и правую «Альтернативу для Германии» (АдГ).

«Вердикт в отношении работы федерального канцлера схож: только 28% придерживаются мнения, что он хорошо справляется со своими обязанностями. 67% им недовольны», — отметили в результатах опроса.

В нём приняли участие 1337 случайных респондентов, погрешность составила 2%—3%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу социологического института Insa, почти две трети жителей Германии хотят отставки Шольца и видят действующего министра обороны Бориса Писториуса во главе правительства. Так, об этом заявили 64,3% респондентов, ещё 24,6% выступили против Писториуса, и ещё 11,2% воздержались от ответа. Журналисты отметили, что даже среди избирателей СДПГ, членами которой являются и Шольц, и Писториус, сторонников смены канцлера больше, чем противников.

Позднее, 10 января, партия Вагенкнехт выступила за переговоры между Россией и Украиной. Политик и её единомышленники выступили против дальнейшего вооружения Киева и напомнили о стамбульских переговорах, когда конфликт можно было решить миром. Помимо этого, партия жёстко раскритиковала США и НАТО, напомнив, что Запад за последние несколько лет вторгся в пять стран, а от агрессии США погибли более миллиона человек.