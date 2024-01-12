Москва, 12 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Главный судья матча «Амур» — «Авангард» Денис Наумов грубо высказался в адрес главного тренера омской команды Михаила Кравца. Это произошло прямо во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Фрагмент трансляции опубликовал журналист Павел Лысенков в Telegram-канале.

Сергей Гунеев / РИА Новости Главный судья Денис Наумов

На кадрах Кравец задаёт какой-то вопрос, в ответ ему арбитр Наумов кричит: «Рот свой закрой». Далее следует нецензурное ругательство.

Такое поведение судьи вызвало недоумение как у тренера, так и у находившихся рядом хоккеистов.

В послематчевом интервью Кравец заявил, что не может комментировать и критиковать работу арбитра, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа. По регламенту КХЛ любая критика в сторону судей от хоккеистов или тренеров карается штрафом.

«К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть, и он по-прежнему обижен на меня», — добавил он.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Авангарда».

Континентальная хоккейная лига извинилась за поведение главного арбитра матча Наумова. В пресс-службе заявили, что такое поведение не красит арбитра и нужно уважительно относиться друг к другу. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов добавил, что судью подвергнут дисциплинарным санкциям.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября после встречи 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов в интервью назвал судейство в матче нецензурным словом. В игре было несколько спорных эпизодов, которыми мог быть недоволен «Локомотив».

В тот же день стало известно, что Галактионова могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторного нарушения этот срок может составить до трёх месяцев.

30 ноября по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) тренера дисквалифицировали на два матча за нецензурные выражения в адрес судей. Комитет принял во внимание, что ранее в отношении Галактионова не применяли такого рода санкции.