Ростов-на-Дону, 12 января, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» пополнился бразильским игроком Роналдо Сезара Соареса дос Сантосом, более известным как Роналдо. Об этом 12 января сообщила пресс-служба ростовской команды.

Biser Todorov Роналдо Сезара Соареса дос Сантос

«Роналдо Сезара Соареса дос Сантос — игрок «Ростова»! Достигнута договорённость о трансфере бразильского нападающего», — говорится в сообщении.

Сумму трансфера и сроки соглашения с Роналдо не уточнили.

Уточняется, что 23-летний бразильский спортсмен является воспитанником команды «Сан-Каэтано» и последние полтора года выступал за болгарский клуб «Левски». В нынешнем сезоне футболист отличился семью голами и одной результативной передачей в 25-ти матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года стало известно, что экс-нападающий сборной Бразилии, хавбек клуба «Левски» Роналдо может перейти в «Ростов». По данным СМИ, сумма трансфера за игрока должна была составить 2 млн евро.

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов 12 декабря 2023 года покинул команду. Стороны расторгли контракт игрока по обоюдному согласию. 34-летний футболист провёл в составе ростовской команды в общей сложности 104 матча.