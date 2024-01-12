Омск, 12 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Отмена концерта Лолиты Милявской никак не связана с обращением казаков. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

РИА Новости/Светлана Шевченко Певица Лолита

Причиной отмены шоу Милявской назвали отсутствие договора на предоставление зала.

«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — уточнили в ведомстве.

В ближайшее время концерта Милявской в Омске не будет, уточнили в министерстве культуры. Мероприятие запланировали провести 27 марта в Омской филармонии.

Сама певица в беседе с порталом «Супер Омск» заявила, что причина отмены кроется не в ней.

«Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило 2 года ковида без работы», — отреагировала Лолита.

Она добавила, что привыкла к таким ситуациям. Певица назвала себя поклонницей философского течения стоицизм, которое учит держать удар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что концерт Лолиты Милявской в Омской филармонии отменили после требований местных казаков.

В письме к главе омского минкультуры представители сообщества местного казачества выступили против концерта певицы. Авторы письма подчеркивали, что в других городах выступление Лолиты отменили после её участия в «голой» вечеринке. По мнению авторов обращения, шоу Милявской будет идти вразрез с нравственными нормами.