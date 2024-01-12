* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовной статье, следует из базы розыска ведомства.

«Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы МВД.

При этом в ведомстве не сообщили по какой именно статье разыскивается Волобуев.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Минюст внёс в реестр иноагентов 12 человек, включая бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева. В министерстве отметили, что бывший вице-президент Газпромбанка открыто выступал в поддержку киевских властей, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ). Помимо этого, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

МВД 12 января также объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимовапо уголовной статье. С 2019 года он начал работать с несколькими СМИ, признанными в России нежелательными организациями.