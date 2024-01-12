Дейр-эз-Зор, Сирия, 12 января, 2024, 17:56 — ИА Регнум. По американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесли ракетные удары, сообщило 12 января Мehr News Agency.

ТАСС/AP Photo/Darko Bandic

Как сообщило агентство, обстреляли базу, находящуюся возле газового месторождения «Конико». По его данным, атаку устроили иракские группы сопротивления в ответ на поддержку Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.

Иракцы заявляют, что их атака — это возмездие за поддержку США преступлений Израиля против мирных жителей Газы, сообщило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января по американской военной базе в Дейр-эз-Зоре выпустили три десятка ракет. В этот же день в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии атаковали военную базу Румейлан, применив беспилотники.

Израильские военные 7 октября начала операцию против движения ХАМАС в Газе после того, как палестинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю.

Так называемые силы сопротивления в Ираке, Ливане, Иране объявили, что будут противостоять израильской политике в отношении палестинцев и американскому присутствию в Сирии. С тех пор американские военные базы многократно подвергали обстрелам.

Йеменские хуситы также заявили, что будут противостоять действию Израиля против палестинцев. Движение «Ансар Аллах» 10 января нанесло удары по американскому кораблю в Красном море. Хуситы заявили, что он оказывал поддержку израильтянам.

В ночь на 12 января ВВС США и Великобритании нанесли удары по городам Йемена, в том числе по столице Сане, объяснив, что атаковали исключительно позиции хуситов. Россия осудила этот массированный удар. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон создали угрозу безопасности для всего мира.