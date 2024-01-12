Москва, 12 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Сотрудники таможни аэропорта Пулково изъяли у жительницы Санкт-Петербурга, прибывшей из Перу, шоколадку с кокаиновым листом. Содержание наркотического вещества оказалось настолько мизерным, что полиция не стала возбуждать уголовное дело. Чтобы произвести один грамм кокаина из таких шоколадок, потребуется 4000 штук. Оказалось, что в Duty Free перуанских аэропортов половина продукции сделана с добавлением листьев коки. Об этом ИА Регнум рассказала сама туристка, которая купила для своих друзей необычный гостинец.

ИА Регнум

30 ноября 2023 года 40-летнюю Ирину из Кудрово остановили в аэропорту Пулково, когда женщина возвращалась домой из Перу. Путь был долгим, россиянка летела через Панаму и Турцию. Из поездки женщина везла своим родным и друзьям сувениры и подарки. Среди них оказалась плитка шоколада с надписью «Coca leaf stevia». На упаковке была прорезь, через которую виднелся лист растения коки, из которого делают наркотическое вещество кокаин. Сотрудники таможенного контроля не смогли оставить сувенир без внимания и отправили его на экспертизу. 15 декабря специалисты подтвердили, лист оказался настоящим. Он весил всего 0,0875 грамм. За привезённую шоколадку Ирине могла грозить уголовная ответственность за контрабанду наркотиков и до 7 лет лишения свободы. Но эта история закончилась для женщины благополучно, ведь, чтобы произвести хотя бы грамм кокаина из таких шоколадок, их нужно купить не меньше четырех тысяч штук.

«Из полиции мне не звонили, а судьба шоколадки мне неизвестна, она осталась в таможенной полиции. Мне её так и не вернули. Вот из-за одного листика забрали всю шоколадку. Со стороны таможенной службы и полиции никаких притязаний ко мне нет, надеюсь мне ничего не грозит. Дело не заведено, и это уже хорошо», — рассказала Ирина.

Женщина была очень удивлена тем, что её история так быстро распространилась и многие захотели её поддержать.

«Моя история разлетелась по всему миру, по русским чатам. Мне даже друзья с Бали звонили, моя ситуация затронула всех. И хорошо, что она разошлась, потому что я не первая. Многие туристы везут из Южной Америки такую продукцию, многие ради прикола и даже не подозревают, что рискуют. Я шоколадку купила в Duty Free в аэропорту в Перу как диковинку, как что-то необычное — привезти в Россию, удивить друзей. Стоила она 38 солей, переводя на наши рубли — 700 рублей», — рассказала россиянка.

Туристка отметила, что для Перу листья коки — это обычный продукт, который используют в кулинарии, также как в России используют мак в кондитерских изделиях.

«В Перу листья коки употребляют как чай, то есть там это просто часть продуктового отдела. В ресторанах вам другой чай и не подадут. В аэропорту был огромный ассортимент продуктов из листьев коки: конфеты, соки, ириски и много чего ещё. Никакого наркотического эффекта вся эта продукция не оказывает. Потому что содержание коки настолько мало. Вы же не одурманиваетесь, когда булочку с маком едите. Вот это тоже самое», — объясняет женщина.

Таким образом, из найденного у Ирины листочка приблизительно можно было бы получить 0,00 025 грамма кокаина. Нередко из-за подобных случайностей россияне оказываются на скамье подсудимых. Ранее ИА Регнум сообщало, что пенсионер-садовод из Москвы попал под следствие за мескалиновые кактусы. Ему грозило до 8 лет лишения свободы.