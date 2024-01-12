Тверь, 12 января, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Единовременная региональная выплата жителям Тверской области, поступившим на военную службу по контракту, увеличена со 100 тыс. рублей до 305 тыс. рублей. Соответствующее решение принял сегодня, 12 января, губернатор региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание бюджетной комиссии Тверской области 12 января 2024 года

«Мы приняли такое решение, чтобы усилить поддержку наших воинов, вставших на защиту нашей Родины, — заявил он. — Это направление работы является приоритетом для правительства Тверской области. Наши герои, самоотверженно сражающиеся за суверенитет и будущее России, должны чувствовать всестороннюю заботу и поддержку государства, знать, что их семьи будут окружены вниманием и обеспечены всем необходимым».

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в регионе действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат, это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы.

Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тыс. руб. на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.