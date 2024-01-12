Матвиенко назвала полезным использование искусственного интеллекта
Москва, 12 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила журналистов, принявших участие в конкурсе «Совет Федерации — палата регионов». В состав жюри конкурса вошел искусственный интеллект — GigaChat от Сбера, что стало интересным опытом, отметила Матвиенко.
В конкурсе приняли участие редакции СМИ и профессиональные журналисты, а также учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Всего было представлено более 250 работ из 48 регионов России. Подведение итогов конкурса приурочено ко Дню российской печати. Победители конкурса получили подарки от Совета Федерации и умные колонки от Сбера.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации стремится идти в ногу со временем и включил в состав жюри искусственный интеллект. «И предвижу уже такой яркий заголовок «В Совете Федерации работает искусственный интеллект». Поверьте, интеллект членов Совета Федерации находится на очень высоком уровне, я имею в виду сенаторов, которые его представляют, но использование искусственного интеллекта оказалось очень полезным. И поэтому, когда так напишут, думаю, что это действительно не далеко от истины», — сказала она.
По её словам, голос искусственного интеллекта пока не был главным, но учитывался при принятии коллегиального решения. Матвиенко добавила, что это оказалось очень интересным опытом.
«Искусственный интеллект даёт возможность журналистам бороться с тем, о чём говорили, — с фейками, дезинформацией, — делать фактчекинг, помогать писать статьи и так далее. И, Валентина Ивановна, спасибо вам большое за возможность того, что GigaChat от Сбера сегодня был участником жюри. Нам очень приятно, что мнение GigaChat во многом совпало с мнением основных участников жюри. И это на самом деле здорово», — сказал первый зампред Сбера Александр Ведяхин.
В дальнейшем искусственный интеллект будет помогать журналистам и помогать служить России, считает Ведяхин. «И вот, Валентина Ивановна, под вашим руководством было большое совещание, где вы очень подробно рассмотрели, как развивается искусственный интеллект. И хочу сказать, что Россия в этом плане, конечно, находится среди передовых стран. <…> И здесь, конечно, я хочу сказать, мы провели такое небольшое исследование и поняли, что именно Совет Федерации является единственной в мире верхней палатой парламента, которая использует в своей деятельности искусственный интеллект. И вот наш конкурс сегодня явный этому пример», — отметил Ведяхин.
В заключение первый зампред Сбера поблагодарил сенаторов и Валентину Матвиенко за предоставленную возможность GigaChat принять участие в конкурсе со стороны жюри, а также поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником.