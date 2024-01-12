Москва, 12 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила журналистов, принявших участие в конкурсе «Совет Федерации — палата регионов». В состав жюри конкурса вошел искусственный интеллект — GigaChat от Сбера, что стало интересным опытом, отметила Матвиенко.

Пресс-служба Сбера Награды участникам конкурса журналистов «Совет Федерации — палата регионов»

В конкурсе приняли участие редакции СМИ и профессиональные журналисты, а также учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Всего было представлено более 250 работ из 48 регионов России. Подведение итогов конкурса приурочено ко Дню российской печати. Победители конкурса получили подарки от Совета Федерации и умные колонки от Сбера.

Пресс-служба Сбера Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Матвиенко отметила, что Совет Федерации стремится идти в ногу со временем и включил в состав жюри искусственный интеллект. «И предвижу уже такой яркий заголовок «В Совете Федерации работает искусственный интеллект». Поверьте, интеллект членов Совета Федерации находится на очень высоком уровне, я имею в виду сенаторов, которые его представляют, но использование искусственного интеллекта оказалось очень полезным. И поэтому, когда так напишут, думаю, что это действительно не далеко от истины», — сказала она.

По её словам, голос искусственного интеллекта пока не был главным, но учитывался при принятии коллегиального решения. Матвиенко добавила, что это оказалось очень интересным опытом.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин

«Искусственный интеллект даёт возможность журналистам бороться с тем, о чём говорили, — с фейками, дезинформацией, — делать фактчекинг, помогать писать статьи и так далее. И, Валентина Ивановна, спасибо вам большое за возможность того, что GigaChat от Сбера сегодня был участником жюри. Нам очень приятно, что мнение GigaChat во многом совпало с мнением основных участников жюри. И это на самом деле здорово», — сказал первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин

В дальнейшем искусственный интеллект будет помогать журналистам и помогать служить России, считает Ведяхин. «И вот, Валентина Ивановна, под вашим руководством было большое совещание, где вы очень подробно рассмотрели, как развивается искусственный интеллект. И хочу сказать, что Россия в этом плане, конечно, находится среди передовых стран. <…> И здесь, конечно, я хочу сказать, мы провели такое небольшое исследование и поняли, что именно Совет Федерации является единственной в мире верхней палатой парламента, которая использует в своей деятельности искусственный интеллект. И вот наш конкурс сегодня явный этому пример», — отметил Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин

В заключение первый зампред Сбера поблагодарил сенаторов и Валентину Матвиенко за предоставленную возможность GigaChat принять участие в конкурсе со стороны жюри, а также поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником.