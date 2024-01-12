Киев, 12 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. У Вооружённых сил России есть все возможности для наступления на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 12 января заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

Алексей Коновалов/ТАСС

Кривонос предложил рассмотреть ситуацию на указанных направлениях, на которых в данный момент ведутся тяжёлые бои.

«С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперёд», — признал украинский генерал.

По его словам, у украинской армии серьёзные проблемы с боеприпасами и минами, что парализует наступательные возможности ВСУ, в то время как российские военные активно используют FPV-дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«У русских есть ресурсы для наступления. Я бы не сказал, что нам нужно расслабиться и ждать весны», — заключил Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 января бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ВС России в ходе спецоперации стали самой закалённой и опытной армией в мире, в то время как ВСУ несут стратегическое поражение. Эксперт отметил, что российские военные разбили украинскую армию в зоне боевых действий и начали наступление после провала летнего контрнаступления ВСУ.

Кривонос 5 января рассказал, что, если армия России начнёт наступление в Черниговской области, это станет головной болью для ВСУ. По его мнению, российские военные распыляют силы украинской армии в зоне боевых действий.