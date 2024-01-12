* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Георгий Волков направил обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность компании по поиску авиабилетов «Авиасейлс» на предмет финансирования антироссийской пропаганды и поддержки иностранных агентов.

вДудь/Youtube Юрий Дудь

Как стало известно ИА Регнум, в ходе мониторинга коммерческого интернет-пространства было выявлено, что ООО «АВИАСЕЙЛС» на регулярной основе размещает свою рекламу на платформах иноагента и блогера Юрия Дудя.

«Подобные рекламные интеграции создают угрозу национальной безопасности и суверенитету Российской Федерации, поскольку посредством налоговых отчислений способствуют развитию косвенных каналов финансирования вооруженных сил стран коллективного Запада. Кроме того, подобные рекламные интеграции способствуют финансированию и распространению антироссийской пропаганды», — объяснил своё обращение в Генпрокуратуру Волков.

Так, согласно информации из открытых источников, испанская компания Butovo Production S. L., получившая объект интеллектуальной собственности — название ютуб-проекта «вДудь», зарегистрирована на самого Юрия Дудя. Из отчёта следует, что компания работает как рекламное агентство. Испания, в свою очередь, является членом НАТО.

Кроме того, месяц назад московская прокуратура начала проверку в отношении Дудя по статье о дискредитации ВС России, а ранее суд штрафовал его за пропаганду наркотиков на Youtube-канале.