Москва, 12 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Основатель Московской биеннале современного искусства, искусствовед, художественный критик Иосиф Бакштейн скончался на 79-м году жизни в Лондоне, сообщили 12 января в Telegram-канале Московской биеннале.

Шарифулин Валерий / ITAR-TASS Иосиф Бакштейн

«После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн», — говорится в сообщении.

Последние дни Бакштейн провёл в больнице.

Московская биеннале современного искусства выразила соболезнования родным и близким искусствоведа.

Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. Окончил Московский институт электронного машиностроения. С 1991 года был директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН.

С 2003 был заведующим Сектором современной художественной культуры. Комиссар Московской биеннале современного искусства — международной выставки, проходящей в Москве по нечётным годам начиная с 2005 года. В 2009 году вошёл в попечительский совет фонда «Виктория — Искусство Быть Современным».

По версии журнала «Артхроника», вошёл в топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве. В 2008 году стал лауреатом премии Федерации еврейских общин России «Человек года».