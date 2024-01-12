ФСБ показала видео задержания польского агента под Пензой
Москва, 12 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания в Пензенской области польского агента.
На кадрах сотрудники спецслужб положили подозреваемого на землю, надели на него наручники, а затем сопроводили в машину.
Во время допроса агент признался, что намеревался передавать Польше данные о режимном предприятии. В обмен ему обещали предоставить политическое убежище.
«Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где я работаю. Данные об объёме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам», — рассказал задержанный.
По его словам, для безопасности он хотел передать всю эту информацию из Казахстана. Задержанный также собирался привлечь к дальнейшей передаче информации сотрудников завода с доступом к гостайне.
На видеозаписи ФСБ в квартире задержанного сотрудники спецслужб обнаружили одежду с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцию Польши и самоучитель украинского языка.
Как сообщало ИА Регнум, противоправные действия мужчины задокументировали при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК России).
8 января сотрудники ФСБ задержали двоих жителей ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанные — граждане Украины, которые собирали сведения о российских силовиках и передавали их украинским кураторам.