Киев, 12 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Процент непригодных к службе в армии украинцев увеличился вдвое в 2023 году. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Иван Шилов ИА Регнум

Доля военнообязанных украинцев, признанных негодными к службе в армии, увеличилась с трех процентов в 2021 году до семи процентов по итогам девяти месяцев 2023 года. При этом в 2022 году военно-врачебные комиссии признали непригодными восемь процентов прошедших осмотр военнообязанных. В Киеве и Полтавской области в 2023 году решение о непригодности к службе получили 18 и 20 процентов соответственно, уточнили в ведомстве.

В агентстве рассказали об увеличении числа ограниченно годных к службе в отдельных областях Украины. Например, в Днепропетровской области в 2022 году к такой категории отнесли 26% военнообязанных, а в 2023 году такое решение получил 51% прошедших медосмотр.

Как сообщало ИА Регнум, с Украины массового уезжают мужчины призывного возраста, у которых есть так называемые «белые билеты» (лица, признанные непригодными к военной службе и снятые с воинского учёта. — Прим. ред.). Об этом 16 октября сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

Также издание Business Insider написало, что многие жители Украины на фоне продолжения военных действий отказываются от призыва к оружию и ищут способы избежать мобилизации. Лица мужского пола пытаются незаконно пересечь границу с Румынией или Молдавией, буквально отправляясь вплавь или пересекая лесные массивы.