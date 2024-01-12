Анкара, 12 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. США и Великобритания используют непропорциональные силы при ударах по объектам хуситов (движение «Ансар Аллах») на территории Йемена, пытаясь превратить Красное море в «море крови». Об этом 12 января заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Они [США и Британия] применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в «море крови», — сказал он.

По словам Эрдогана, Израиль сейчас делает то же самое в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Турецкий лидер отметил, что Анкара получает новости по разным каналам, из которых следует, что хуситы успешно отвечают на удары Вашингтона и Лондона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против хуситов в Йемене. Позднее в этот же день минобороны США подтвердило нанесение ударов по объектам «Ансар Аллах» на йеменской территории.

Пресс-служба американских ВВС 12 января заявила о нанесении ударов по 60 целям на 16 объектах хуситов на территории Йемена. Военные США уточнили, что использовали для ударов более сотни высокоточных боеприпасов различных видов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января заявил, что Москва осуждает удары США и Британии по Йемену. Представитель Кремля указал на нелегитимность таких действий с точки зрения международного права.