Москва, 12 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России, заявил 12 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

AP/TASS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл на Украину для подписания соглашения в сфере безопасности.

«Надеюсь, <…> британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

Замглавы Совбеза также задался вопросом, как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, премьер Великобритании Сунак 12 января прибыл в Киев с официальным визитом. В социальной сети X (бывш. Twitter) он написал, что находится на Украине. Британский премьер пообещал продолжать поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

В преддверии этого Сунак заявил, что Великобритания направит Украине крупнейшую в истории партию беспилотников и нарастит объёмы военной помощи Украине до $3,2 млрд. Также сообщалось, что Сунак подпишет с главой киевского режима Владимиром Зеленским «историческое соглашение». Оно коснётся сотрудничества двух государств в сфере безопасности и в очередной раз закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет. Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка и иные меры сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса.