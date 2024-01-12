Москва, 12 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов в ходе заседания Басманного суда Москвы 12 января отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете.

Михаил Воскресенский / РИА Новости Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам Удальцова, названные им лица якобы были членами марксистского кружка.

По просьбе следователей Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Удальцова в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 11 января СМИ сообщили, что у Удальцова прошли обыски. После этого следователи начали допрашивать лидера «Левого фронта».

Позднее в этот же день адвокат активиста Виолетта Волкова заявила, что в отношении её подзащитного возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Она уточнила, что Удальцова увезли на допрос в Следственный комитет.

СК 12 января подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Удальцова на время следствия.

В 2012 году Удальцова осудили на четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве. После освобождения он продолжил политическую активность, его неоднократно задерживали за участие в незаконных акциях.