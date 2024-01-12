Анкара, 12 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию о гибели в Турции пропавшей туристки из Кирова Надежды Ярыгиной. Об этом сообщило «РИА Новости» с ссылкой на диппредставительство.

Соцсети Надежда Ярыгина

«Представитель полиции города Кемера провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения», — сообщили дипломаты.

В генконсульстве пояснили, что обстоятельства гибели туристки предстоит выяснить, для этого начали следственные мероприятия. Российские дипломаты ждут официальный ответ на запрос от турецких властей.

Факт гибели россиянки подтвердили и волонтёры, которые участвовали в поисках.

«К сожалению, Надежда погибла, я видела её тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз», — сообщила участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.

Женщина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками она не выходила. Телефон был недоступен. Накануне его обнаружили на горе Чалыш.

Турецкие спасатели развернули масштабную поисковую операцию на суше и в море, позже к ним присоединились добровольцы. Ситуацию контролировали российские дипломаты.

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