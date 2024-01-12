Москва, 12 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость России следовать целям спецоперации, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 января на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

Иван Шилов ИА Регнум

«Никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», — заявила председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что Запад будет продолжать агрессивную политику по всему миру, в том числе пытаясь сдерживать развитие России.

Спикер подчеркнула, что Запад создаёт всё новые очаги напряжённости и сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права. В качестве примера Матвиенко привела атаку англо-американских сил на Йемен. Она заявила, что США и Великобритания совершили очередное беззаконие.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. При поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады на йеменскую территорию сбросили более ста высокоточных боеприпасов. Действия американских военных и их союзников подтвердил президент Джо Байден. Он добавил, что примет дополнительные меры, если это потребуется.

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы выступили против действий Израиля и пригрозили ударами по еврейскому государству. Хуситы также заявили, что не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, пока не прекратятся военные действия. По данным Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 кораблей в Красном море.

На брифинге 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что в Кремле считают удары нелегитимными с точки зрения международного права. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 января заявил, что США открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от киевского режима.

Президент России Владимир Путин 25 января 2023 года заявил, что целями спецоперации России на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.