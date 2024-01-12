Афины , 12 января, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб забрали на анализ конверт с неопознанным веществом, присланный в посольство России в Афинах. Как стало известно 12 января, его не вскрывали, угрозы жизни или здоровью дипломатов нет.

ТАСС/EPA/PANTELIS SAITAS EPA-EFE/PANTELIS SAITAS

«Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано», — заявили журналистам в диппредставительстве.

О подозрительной посылке стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что порошок не идентифицирован, к зданию дипмиссии оперативно прибыли полиция, пожарные и сотрудники спецотряда реагирования на стихийные бедствия EMAK.