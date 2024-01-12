Москва, 12 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета займётся отслеживанием всех попыток вмешательства в предстоящие президентские выборы. Об этом она сказала 12 января на церемонии награждения по итогам конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

Известия/Павел Волков Валентина Матвиенко

Она сообщила, что комиссия будет фиксировать, обнародовать и анализировать все появляющиеся факты попыток.

«Ещё ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы. На воре и шапка горит. Они заранее вбрасывают информацию, чтобы потом оправдать свои попытки вмешаться в избирательную кампанию в России», — заявила Матвиенко.

О формировании мониторинговой группы по отслеживанию попыток вмешательства в выборы в декабре заявлял глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, формат работы на тот момент оставался под вопросом ввиду наличия разных форматов и возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря официальный сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Как заявила пресс-секретарь штаба Александра Суворова, с момента начала работы ресурс атаковали несколько раз, но оперативно предпринятые меры позволили вскоре возобновить полноценную работу.

После этого директор Службы внешней разведки СергейНарышкин призвал не допустить попытки вмешательства в выборы президента. Он заявил, что волеизъявлению россиян ничто не должно помешать, и назвал 2023 год непростым, но в котором каждый сотрудник СВР может стать опытнее, сильнее и увереннее. Позднее он также отметил, что США хватаются за малейшую возможность, пытаясь раскачать ситуацию в России перед выборами президента.