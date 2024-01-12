Санкт-Петербург, 12 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск российской компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда. Такое решение 12 января принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщило ТАСС.

Петр Ковалев/ТАСС

«Запретить акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», ― говорится в решении суда.

Также судебная инстанция постановила взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $150 млн при неисполнении запрета продолжения разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, «Нафтогаз Украины» 24 июля 2023 года объявил о прекращении поставок природного газа. В компании пояснили, что, учитывая окончание установленного законом срока, у ООО «ГК «Нафтогаз Украины» будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей необходимыми объёмами природного газа во всей зоне балансировки.

Ранее «Нафтогаз» подал в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против «Газпрома» о том, что российский поставщик газа якобы допустил несвоевременную оплату услуг по транспортировке по территории Украины.

6 июля 2023 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании. Позднее об этом заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердивший возможное введение санкций против украинской компании.

«Газпром» 18 декабря подал в российский суд иск к НАК «Нафтогаз Украины» о запрете вынесения решения третейского суда. Подробности иска в суде не раскрыли.