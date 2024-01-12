Омск, 12 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Омские казаки настояли на отмене концерта певицы Лолиты Милявской. Выступление должно было состояться 27 марта в зале омской филармонии. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Кирилл Каллиников /РИА Новости Певица Лолита Милявская

«Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — уточнили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Накануне представители сообщества омских казаков выступили против концерта певицы, опубликовав письмо к главе омского минкультуры. Они отметили, что в других городах выступление Лолиты отменили после её участия в «голой» вечеринке. Проведение шоу Милявской будет идти вразрез со всеми возможными нравственными нормами, следовало из текста письма.

«Вам должно быть известно об отношении казаков к пропаганде разного рода сексуальных извращений, высказанном казаками на пикете у Концертного зала филармонии 14.03.2013 года… Нам непонятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой «рекламировать» данные персонажи на Омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья и нашими соседями — Тюменской областью», — заявили казаки в послании.

Они также призвали отменить мероприятие в память о казаках, сложивших голову за Родину, защищая Донбасс, и тех, кто сражается на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, проблемы у участников «голой» вечеринки начались практически сразу. Телеканалы, и в частности холдинг ВГТРК и Первый канал, решили убрать из новогоднего эфира участников вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Пересняли и уже готовый фильм с участием оскандалившихся в «голой» вечеринке звёзд.