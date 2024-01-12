Гагра, Абхазия, 12 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России может начать работу уже в 2024 году. Об этом 12 января заявил секретарь совета безопасности республики Сергей Шамба.

Павел Львов / РИА Новости

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Шамба, сейчас в Очамчирской бухте, где будет находиться пункт базирования, пока не ведутся строительные работы, так как объект пока находится на стадии проектирования.

«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — сказал секретарь совбеза Абхазии.

Он уточнил, что возведение пункта базирования кораблей ВМФ России в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами.

«Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе», — пояснил Шамба.

У Абхазии в рамках названного соглашения также имеются обязательства, которые республика выполняет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания заявил о строительстве в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. По его словам, такой шаг будет способствовать повышению обороноспособности России и Абхазии.

Президент республики отметил, что на данный момент уже очень много сделано в сфере военного сотрудничества двух стран. Бжания добавил, что Россия оказывает Абхазии поддержку и повышает квалификацию специалистов республики в специальных заведениях.