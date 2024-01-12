Москва, 12 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 95 лет скончался известный советский флейтист, солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения Анатолий Бычко. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Анатолий Бычко ушёл из жизни 9 января в московском пансионате для пожилых людей. Он не дожил всего месяц до своего 96-летия. Утром 9 января сотрудники пансионата пришли проведать Анатолия Николаевича и постучались в комнату, но дверь никто не открыл.

«В одной из комнат пансионата для престарелых на улице Габричевского скончался 95-летний мужчина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Николаевич Бычко родился 9 февраля 1928 года. В 1942 году в возрасте 14 лет он поступил в авиационно-техническое училище в Москве. Анатолий Николаевич ходил в группу противовоздушной обороны, дежурил на крышах ночью — снимал с них фугасы. С детства он увлекался музыкой, играл на флейте. С 1943 года Бычко стал работать в Образцовом оркестре штаба Московского военного округа и одновременно учился в Государственном училище Ипполитова-Иванова. Преподаватели отмечали успехи музыкально одарённого студента. В 1945 году он продолжил обучение в консерватории и поступил на службу в Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения. С 1962 года Анатолий Николаевич был его солистом. А в 1979-м Бычко стал преподавателем по классу флейты на военно-дирижерском факультете Московской консерватории.