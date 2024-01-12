Афины , 12 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах. Об этом стало известно 12 января.

Юрий Малинов/ТАСС

«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — сообщил греческий телеканал ERT.

К зданию дипмиссии оперативно прибыли полиция, пожарные и сотрудники спецотряда реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года российская дипмиссия в Румынии получила конверт с неизвестным веществом внутри. Тогда российские дипломаты не смогли установить содержимое, уточнялось, что в результате случившегося пострадавших нет.