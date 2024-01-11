Санкт-Петербург, 11 января, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Жительнице Кудрово в Ленинградской области грозит семь лет лишения свободы за шоколадку, которую она привезла из Перу. Об этом 11 января сообщил портал 78.ru.

Отмечается, что 30 ноября 2023 года в аэропорту Пулково в коробке шоколада, привезённой 40-летней женщиной из латиноамериканской страны, обнаружили лист коки массой 0,0875 грамма.

В результате этого жительнице Ленобласти грозит уголовная статья за контрабанду наркотиков, наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, 5 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье. Правоохранители также задержали жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России 22 декабря 2023 года сообщила об обнаружении партии кокаина весом 100 кг в контейнерах с бананами, прибывших в порт Санкт-Петербурга. Наркотик расфасовали в брикеты и спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. По этому факту возбудили уголовное дело.