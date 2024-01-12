Москва, 12 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 12 января проверил выполнение гособоронзаказа на корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области и проинспектировал производственные цеха. Гендиректор КТРВ Борис Обносов доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год. Во время инспекции глава Минобороны дал предприятию поручение заняться модернизацией обычных боеприпасов в высокоточные.

Минобороны России (https://t.me/mod_russia)

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«Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве, в категорию высокоточных», — сообщили в Минобороны.

Как подчеркнул Шойгу, необходимо наращивать эту работу.

Помимо этого, объёмы выпуска высокоточных средств поражения с момента начала СВО увеличились по отдельным направлениям в пять раз. Обносов подчеркнул, что это стало возможным благодаря расширению и модернизации производства, численности работников и рабочему графику 24/7.

Также Шойгу заявил о завершении испытаний системы высокоточных помехозащищённых боеприпасов.

«Корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищённости боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, во время инспекции предприятия «Алмаз-Антей» в Ульяновске Шойгу заявил, что производимая на нём продукция востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Министр обороны проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3».