Красноярский край, 27 августа, 2003, 14:00 — ИА Регнум. В устав краевого государственного учреждения "Правопорядок" вносятся изменения. Как сообщил секретарь Совета безопасности Красноярского края Анатолий Ковригин, реорганизация учреждения велась и раньше, но сейчас носит более радикальный характер. Изменения рассчитаны в большей степени на упорядочение расходования внебюджетных средств для всех правоохранительных органов в крае. "Мы работаем над тем, чтобы работа КГУ приобрела более системный и более честный характер", - подчеркнул Ковригин. Что же касается исполнительного директора "Правопорядка" Евгения Кротова, то Ковригин отметил, что он сейчас находится в отпуске. После выхода на работу его место и роль в "Правопорядке" будет обсуждаться дополнительно.