* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бангкок, 12 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Сразу несколько концертов стендап-комика Руслана Белого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которые должны были состояться за границей, отменили. В интервью с юмористом Сергеем Матросовым комик уточнил, что речь идёт о Таиланде и Индонезии.

Кадр из выступления Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Выступления в Таиланде были запланированы на 7 и 9 января. Спустя пару дней, 11 января, он готовился выступить на Бали. Однако накануне концертов купившим билеты поклонникам пришло сообщение об отмене.

Сам Белый заявил, что ему не объяснили конкретные причины срыва мероприятий. Он предположил, что отмена произошла по политическим мотивам, и связал это с действиями российского консульства. По его словам, диппредставительство обратилось к местным властям с требованием не допускать «нежелательных» артистов к выступлениям.

«Как похожи эти отмены с российскими. Я имею в виду, что тебе не присылают никакую официальную бумажку. Просто говорят: «Не проводите», — рассказал комик.

В сообщении организаторов выступлений артиста, на которое ссылается ТАСС, говорится, что концерты экс-резидента Comedy Club в Таиланде отменены по независящим от организаторов причинам. Белый должен был выступать 7 и 9 января в городах Паттайя и Пхукет.

Как сообщало ИА Регнум, Белого внесли 1 сентября в список иноагентов за распространение материалов других иноагентов и формирование негативного образа армии России. Он также часто критиковал и высказывался против российской спецоперации на Украине.

В одном из своих выступлений он обвинил Россию в агрессии против Украины и заявил, что сам предпочёл бы не «нападать», а «защищать». Как рассказывал Белый, на Украине у него есть родственники, а друг из Одессы участвует в боевых действиях в составе подразделения теробороны.

В конце октября 2023 года эмигрировавший из России комик направил в суд обращение с просьбой исключить его из реестра иноагентов. Однако на заседании 27 ноября Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить его исковые требования.

Сейчас комик живёт и работает в Испании.