Омск, 12 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Случайный прохожий в Омске спас ребёнка, который подвергся нападению стаи бродячих собак. Видеозапись инцидента 12 января появилась в Сети.

Андрей Епихин/ТАСС

На кадрах видно, как стая бродячих собак набрасывается на ребёнка и их отгоняет идущий около дома мужчина, который затем увёл мальчика с места нападения.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошёл на Мельничной улице в Омске, когда мальчик вышел из дома в школу. Собаки повалили его на снег и начали рвать одежду, а также укусили мальчика за ногу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859230" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что ребёнка после происшествия доставили в травмпункт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Усть-Илимске в Иркутской области две собаки покусали 12-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после нападения животных.

В Новой Москве 10 декабря 2023 года немецкая овчарка напала на спящего грудного ребёнка, мать которого оставила коляску около собаки и отошла. Животное вытащило ребёнка из коляски и пыталось растерзать, однако женщина вернулась и сумела оттащить собаку. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии.

Позднее в этот же день следователи возбудили уголовное дело после этого инцидента. Нападение произошло в посёлке Сосенское в Новой Москве.