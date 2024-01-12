Дубай, ОАЭ, 12 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российский блогер Даня Милохин проведёт боксёрский поединок против тиктокера Аджмала Хана. Встреча состоится на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Об этом стало известно из социальных сетей турнира, где пресс-служба мероприятия разместила афишу.

Гавриил Григоров/ТАСС Блогер Даня Милохин

Бой шоуменов запланировали на 16 февраля. С турнира будет прямая трансляция. Осенью прошлого года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами. Тогда же он сам анонсировал участие в боксёрском поединке, но отказывался называть имя своего соперника.

Даня Милохин как спортсмен стал известен в России по выступлениям в шоу «Ледниковый период», 22-летний блогер выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Осенью 2022 года Милохин уехал из России, без предупреждения прервав участие в проекте.

Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в социальной сети, а у Милохина— 3,1 млн.

Как передавало ИА Регнум, Милохин возвращался в Москву 8 сентября, но после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить его в армию, улетел в Дубай.

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявлял ИА Регнум, что страна простила бы его сына за антироссийские высказывания и исполнения в эфире гимна Украины, если бы он организовал концерт в поддержку российских военных, которые защищают Родину в СВО.