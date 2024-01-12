Москва, 12 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 12 января назвала двойными стандартами Запада обвинения России в миграционном кризисе в Финляндии, подчеркнув, что ни о каком неконтролируемом потоке речи не идёт.

AP/TASS

«Ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идёт — очередной пример двойных стандартов Запада», — заявила российский дипломат.

Захарова напомнила, что МВД Финляндии объявило, что власти страны будут выплачивать €5 тыс. беженцам, если они захотят добровольно вернуться домой в течение 30 дней.

Как сообщало ИА Регнум, закрытие границ началось с заявления главы МВД Мари Рантанен об ограничении движения через КПП якобы из-за увеличения числа нелегальных мигрантов. Власти Финляндии закрыли въезд в страну на автомобилях с российскими номерами, ввели запрет на пересечение границы на велосипедах. В том числе закрыли четыре пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. МВД Финляндии 11 января продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля.

В ноябре 2023 года Захарова назвала обвинения властей Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными. Дипломат посоветовала Финляндии обратиться к России, если та хочет совместно потрудиться по волнующему её вопросу беженцев.

Позднее, в конце ноября, Финляндия расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с Россией, решение вступит в силу 24 января 2024 года.

В декабре произошла массовая доставка беженцев с велосипедами на микроавтобусах к вновь открывшемуся контрольно-пропускному пункту «Ниирала» на российско-финской границе. Финские пограничники разрешили проезд единицам из них, не пропустив основную массу.