Токио, 12 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Японии будет внимательно следить за обстановкой на Курильских островах после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить их. Об этом заявил 12 января генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

Андрей Шапран ИА Регнум Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», — процитировало его слова агентство Jiji.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил о намерении отправиться на Курилы накануне, 11 января, во время рабочей поездки в Хабаровске. По словам российского лидера, важно развивать туристический кластер области. Президент отметил, что ни разу не был на островах, но посетит их в обозримом будущем.

Японская сторона называет Курильские острова «северными территориями», в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.

В конце 2023 года Хаяси назвал неприемлемой категоричную позицию российской стороны о национальной принадлежности Курильских островов. Тогда генсек подчеркнул, что обсуждение вопроса ещё продолжается.