В Японии намерены следить за ситуацией из-за планов Путина посетить Курилы
Власти Японии будут следить за ситуацией из-за планов Путина посетить Курилы
Токио, 12 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Японии будет внимательно следить за обстановкой на Курильских островах после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить их. Об этом заявил 12 января генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси.
«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», — процитировало его слова агентство Jiji.
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил о намерении отправиться на Курилы накануне, 11 января, во время рабочей поездки в Хабаровске. По словам российского лидера, важно развивать туристический кластер области. Президент отметил, что ни разу не был на островах, но посетит их в обозримом будущем.
Японская сторона называет Курильские острова «северными территориями», в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.
В конце 2023 года Хаяси назвал неприемлемой категоричную позицию российской стороны о национальной принадлежности Курильских островов. Тогда генсек подчеркнул, что обсуждение вопроса ещё продолжается.