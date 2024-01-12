Горно-Алтайск, 12 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Каждый приезжающий в Республику Алтай турист может создать до четырех рабочих мест, рассказали эксперты туриндустрии. Кроме того, новые возможности для путешествий в регионе способствуют улучшению экономического климата и развитию малого предпринимательства. Ярким примером стали усилия Сбера, который инвестирует в инфраструктуру региона и уже обеспечил жителей рабочими местами на своем курорте «Манжерок». Сбер продолжает развивать его как всесезонный, целясь в создание целого туристического кластера.

Пресс-служба ВК «Манжерок» Курорт Сбера «Манжерок»

Последние годы внутренний туризм в России активно развивается. В зависимости от направления рост количества поездок составляет от 15 до 30%, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Количество путешествий вернулось к доковидному 2019 году, а где-то превышает показатели. Основной вопрос для российских туристов и туристических компаний, которые отдыхают внутри страны, конечно, инфраструктура. Строительство новых объектов инвесторами способствует большей популярности того или иного курорта.

Пресс-служба ВК «Манжерок» Курорт Сбера «Манжерок»

В Республике Алтай рост туризма гораздо выше, чем в целом по стране. Это говорит о том, что спрос превышает предложение и без инфраструктурных решений невозможно достичь высокого сервиса и доступности для путешествий. Дмитрий Горин отметил, что в регионе есть ресурс для строительства объектов размещения любой категории.

Сейчас самым крупным работодателем на Алтае считается курорт Сбера «Манжерок». Сегодня там работают более 1600 человек. В 2024–2025 годах потребность курорта в работниках дополнительно составит еще 700 человек. Для решения кадрового вопроса Сбер совместно с местным политехническим колледжем создал специальную программу. Во время обучения, начиная уже с первого курса, студенты будут проходить производственную практику на нашем курорте с обязательной выплатой заработной платы. В целом по этой программе до 2025 года колледж подготовит для курорта 560 специалистов, среди них горничные, официанты, повара.

Пресс-служба ВК «Манжерок» Курорт Сбера «Манжерок»

Сбер строит на Алтае туристический кластер общей площадью 3 тысячи га. На сегодняшний день там уже работает пятизвездочный отель, но планируется в целом комплексно развивать территорию. Будет создан город-курорт с парками, променадами, торговыми центрами, конгресс-холлами, арт-объектами, набережными и большим семейным парком развлечений.

В Сбере считают, что так может быть создан благоприятный инвестиционный микроклимат, который привлечет дополнительных инвесторов. Кроме того, социальная ответственность курорта «Манжерок» с каждым годом расширяется.

Например, запущен проект «Дарим добро», который включает несколько направлений: социальную и экологическую ответственность. За два с половиной года сумма поддержки всех проектов составила практически 200 млн рублей.

Пресс-служба ВК «Манжерок» Курорт Сбера «Манжерок»

Кроме того, с 2019 года работает крупнейший проект, направленный на поддержку особых детей, детей-сирот и детей из незащищённых слоев населения.

Программа «Манжерок — детям» работает на постоянной основе и с каждым днем расширяется. В рамках этой программы в зимнее время реализуется программа обучения по горным лыжам для детей Манжерокского сельского поселения, а летом на территории курорта работает детская школа роллер-спорта и скейтборда.

Все дети до 10 лет включительно могут кататься на склонах абсолютно бесплатно. «Манжерок» — один из немногих курортов страны, который ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет. Для них «Манжерок» регулярно проводит любительские соревнования.

Благодаря курорту в селе Манжерок появились уже три современных объекта — многофункциональная спортивная площадка, модульное здание для занятий по технологии и современная игровая площадка. Курорт также активно участвует в благоустройстве территории.

В 2024 году внутренний туризм будет расти, в том числе есть хороший прогноз по Алтаю. Рост составит как минимум еще 10%, резюмирует Горин. Правда, проблема упирается в наличие объектов размещения. Напомним, согласно национальной стратегии, в России планируется к вводу 48 тысяч номеров, а если говорить о сегменте модульных гостиниц, это ещё 14 тысяч номеров.