Москва, 12 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, погасил все задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), это более 195 тысяч рублей, сообщил 12 января Telegram-канал SHOT.

Евгений Биятов/РИА Новости Актёр Михаил Ефремов

Надзорное ведомство в конце декабря 2023 года выставило Ефремову задолженность в 195 546 рублей. В первую же неделю после новогодних праздников актёр погасил её.

Сообщается также, что Ефремов получил в наследство от дяди, концертмейстра Александра Покровского, квартиры стоимостью в 50 и 30 миллионов рублей. Речь идёт о пятикомнатной квартире на Тверской улице и трёхкомнатной на Олимпийском проспекте.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2020 года в на Садовом кольце в Москве джип, за рулем которого находился Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовой фургон. Нетрезвый актёр выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем службы доставки, водитель которого впоследствии скончался.

Актёр признал вину и полностью раскаялся в совершённом деянии. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем срок снизили до 7,5 года. Ефремов выплатил 3 млн рублей компенсации трём потерпевшим по делу о ДТП.

Друг Михаила Ефремова актёр Иван Охлобыстин рассказал, что артист в колонии работает на швейном производстве и делает молнии для костюмов. Охлобыстин также рассказал летом 2023 года, что актёра не взяли добровольцем для участия в спецоперации на Украине.