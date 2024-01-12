Москва, 12 января, 2024, 11:59 — ИА Регнум. США открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от киевского режима, сообщил 12 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырёх провинциях в разных частях Йемена.

«Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных», — написал Медведев.

Как отметил зампред, оказалось, что расхищаются огромные средства на оружие, выделяемое Украине. Медведев привёл в пример материал, опубликованный в The New York Times. В нём говорилось, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием, поэтому исчезло вооружение на $1 млрд. Там, по данным издания, почти 40 000 единиц — это дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения. Теперь же в США опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам.

Зампред подчеркнул, что киевский режим воровал, ворует и будет воровать. Он также привёл в пример слова одного украинского политика, который в своё время заявил Медведеву, что идёт на выборы, так как это последняя возможность украсть деньги.

При этом Медведев отметил, что вся философия украинской элиты заключается в воровстве. Он также заявил, что США и ЕС могут и дальше выделять Киеву миллиарды, которые разворуют в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн (порядка $27,6 млн). Сообщалось, что в 2022 году замминистра, находясь в сговоре, закупил некачественную военную форму для украинской армии у частной фирмы. В результате обмундирование оказалось непригодно для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения боя.

Позднее в декабре на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. По данным следствия, задержанный в 2022 году подписал контракт на поставку оптовой партии снарядов. В результате иностранная фирма-посредник получила порядка 1,5 млрд гривен, это на треть превысило стоимость прямого контракта.

Глава минобороны Украины 9 января сообщил о масштабных хищениях в украинской армии. Глава ведомства Рустем Умеров отметил, что за последние четыре месяца выявили нарушений более чем на десять миллиардов гривен. Он также добавил, что несколько украинских высокопоставленных военных обвинили в растрате почти 950 миллионов гривен (более $25 млн) при закупке бронежилетов.