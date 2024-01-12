Екатеринбург, 12 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местная жительница заставила малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Ребёнок прошел около 15 метров и вернулся домой. Инцидент привлёк внимание следственных органов. Началось расследование. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе городского управления Министерства внутренних дел.

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Женщина вывела ребенка на улицу без обуви якобы в воспитательных целях. Портал e1.ru сообщил, что мальчик плакал и говорил, что у него «ноги отпадут», на что мать ответила: «Нет, просто заболеешь».

Личность женщины уже установили. История привлекла внимание правоохранительных органов, а также уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

«Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учёте, была во внимании или нет?» —пояснил Мороков.

О том, что грозит матери за такое воспитание ребёнка, рассказал адвокат Сергей Колосовский.

«Сразу обвинять женщину в жестоком обращении с ребенком не стоит, сначала нужно понять, что именно заставило ее вывести ребенка без обуви на улицу», — отметил юрист.

Он уточнил, что если в поступке женщины все-таки найдут признаки жестокого обращения с ребенком, то ей грозит уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), добавил эксперт.

Ситуация привлекла внимание не только полицейских, но и Следственного комитета.

Сама мать объяснила свой поступок Telegram-каналу Ural Mash. По её словам, мальчик очень любил гулять со своей собакой и хотел вывести её в 23-градусный мороз. Женщина заявила, что была против этого. Чтобы показать, каково будет на холоде питомцу, она решила вывести сына на улицу без обуви.

Как передавало ИА Регнум, 6 января трёхлетний мальчик скончался в Ленинградской области после прогулки на морозе. Ребёнку стало плохо, когда его привели домой и стали раздевать. Мать позвонила в скорую помощь и рассказала, что у мальчика пошла из носа кровь и он хрипит.

Медики оказались бессильны. Сообщалось, что к смерти привела острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха.