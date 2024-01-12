Москва, 12 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Объявленных в розыск в России шпажиста Сергея Биду и его супругу Виолетту в конце 2023 года уволили из Росгвардии. Об этом 12 января заявила мать фехтовальщика Елена Гришина, являющаяся двукратным призером чемпионата мира по фехтованию.

«Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены еще 27 декабря. Даже если это правда, ничего им особо не мешает», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 10 января издание USA Today написало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на летней Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что шпажиста и его супругу, а также российского саблиста Константина Лоханова поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, и Федерации фехтования страны.

Министерство внутренних дел России 27 декабря 2023 года объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, перебравшихся в США летом 2023 года. Информированный источник позднее рассказал, что уехавшим супругам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы, так как Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующей военнослужащей.

В свою очередь, Гришина 28 декабря 2023 года заявила о наличии у сына разрешения на выезд из России и о том, что ему отказали в увольнении из Росгвардии.

Сергей Бида — серебряный призёр Олимпиады 2020 года в Токио в командном турнире, трёхкратный чемпион Европы в командных соревнованиях, а также двукратный призёр мировых первенств. Его супруга является серебряным призёром чемпионата мира и Европы 2019 года, а также участницей летних Олимпийских игр 2020 года.