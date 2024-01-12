Москва, 12 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Нанесённые США удары по территории Йемена являются полным пренебрежением международным правом, целью которых является эскалация ситуации в регионе во имя собственных разрушительных целей. Об этом 12 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

РИА Новости/Станислав Красильников Мария Захарова

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ [Совбеза] ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала дипломат.

Захарова добавила, что МИД позднее на брифинге подробно изложит позицию России по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене. Позднее в этот же день минобороны США подтвердило нанесение ударов по объектам хуситов.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи 12 января назвал удары США и Британии произволом и нарушением территориальной целостности Йемена. По его словам, такие действия приведут только к усилению нестабильности в регионе.

Россия 12 января запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по поводу ударов США и их союзников по целям в Йемене.