Кировск, Мурманская область, 12 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Горняки Кировского горно-обогатительного комплекса «ФосАгро» завершают цикл опытно-промышленных испытаний погрузочно-доставочных машин отечественного производства. Тем временем обогатители комплекса переходят на использование отечественных флотационных реагентов.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Работа по импортозамещению машин и оборудования иностранного производства — один из приоритетов компании, заявил директор кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. Он отметил, что переход на отечественные разработки даёт возможность снизить зависимость от зарубежных производителей техники, а в перспективе — и обеспечить устойчивость работы предприятия за счет повышения качества и доступности обслуживания оборудования горных машин.

В начале декабря на Кировском горно-обогатительном комплексе «ФосАгро» приступили к опытно-промышленным испытаниям погрузочно-доставочных машин грузоподъёмностью 14 тонн. В качестве альтернативы американским ПДМ Caterpillar-1700G началось использованием машин АО «Шадринский автоагрегатный завод» (АО «ШААЗ») — самого крупного на сегодня производителя погрузочно-доставочной техники в России.

«Наше предприятие заинтересовано в сотрудничестве с кировским филиалом АО «Апатит» и готово обеспечить поставку необходимой техники под потребности предприятия, — рассказал технический директор АО «ШААЗ» Виктор Евстратов. — Преимущества наших машин очевидны, мы выпускаем шахтную технику, не уступающую по своим характеристикам мировым аналогам. Но при этом наш завод находится на территории России, что позволяет гибко и оперативно реагировать на запросы заказчиков».

По словам специалистов, за время промышленных испытаний отечественной технике удалось в полной мере продемонстрировать свою высокую конкурентоспособность в сравнении с американскими аналогами. Опытным путем были выявлены и незначительные недочеты конструкции новой техники, как говорится, «детские болезни». Но огромный плюс импортозамещения еще и в том, что любые недостатки можно быстро устранить в тесной связи с производителем, который находится на территории нашей страны.

«Представители АО «ШААЗ» принимают самое активное участие в испытаниях и оперативно реагируют на наши замечания. Сегодня все они производителем приняты во внимание, — отметил директор департамента кировского филиала АО «Апатит» по горному производству Виктор Мельник. — В настоящее время российские погрузочно-доставочные машины проходят последнюю фазу испытаний — работают в горе наравне с зарубежными конкурентами. К концу месяца этот этап испытаний будет завершен, и мы приступим к согласованию сроков и объемов поставок новых партий таких машин».

На предприятиях «ФосАгро» успешно идёт работа по подбору российских аналогов запасных частей для машин зарубежного производства, материалов, необходимых для технического обслуживания, а также химикатов, используемых в производстве.

«На нашем предприятии на постоянной основе ведётся поиск новых высокоэффективных реагентов, — рассказал директор департамента кировского филиала АО «Апатит» по обогатительному производству Александр Калугин. — Это необходимо для поддержания высоких технологических показателей обогащения руды». По его словам, с вовлечением в отработку запасов апатит-нефелиновых руд с глубоких горизонтов в переработку стало поступать сырьё со сложным минеральным составом.

«Для эффективной переработки таких руд в последние 10 лет применялись в качестве добавок импортные компоненты, — отметил Калугин. — Так как на рынке были предложения флотационных реагентов в основном европейских компаний, а стабильного и качественного отечественного производства не было».

«С середины 2022 года поставки такой импортной химической продукции в Россию были прекращены. Благодаря наличию у нас ранее выполненных поисковых наработок в этой области с участием специализированных научно-исследовательских организаций, в первую очередь Кольского научного центра РАН, нам удалось достаточно оперативно решить вопрос по подбору вариантов, а затем и производству аналогичных флотационных реагентов на российских химических предприятиях. Сегодня мы уже имеем несколько вариантов отечественных реагентов от разных производителей», — рассказал директор департамента кировского филиала АО «Апатит» по обогатительному производству.