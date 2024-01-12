Москва, 12 января, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Это 12 января следует из базы розыска Министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

При этом нет сведений, по какой статье начали розыск журналиста.

Серафимов в 2018–2019 годах являлся руководителем аппарата регионального отделения МГЕР в Тульской области, а также сотрудником центрального штаба партии. С 2019-го начал работать с несколькими СМИ, признанными в России нежелательными организациями.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января экс-владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) снова объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о Вооружённых силах России. Мещанский суд Москвы 22 декабря 2023 года оштрафовал Ходорковского на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

Российские правоохранители 28 декабря 2023 года объявили в международный розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. До этого её обвинили в дискредитации российских военных.