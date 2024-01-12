Вашингтон, 12 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Объявленный Министерством внутренних дел России в розыск шпажист Сергей Бида, являющийся серебряным призёром Олимпиады в Токио, хочет получить американское гражданство и выступить за сборную США на Олимпийских играх (ОИ) в Париже. Об этом 10 января сообщило издание USA Today.

Отмечается, что Биду, его супругу Виолетту и российского саблиста Константина Лоханова поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC), а также американская Федерации фехтования. Организации написали соответствующие письма.

Представляющий интересы фехтовальщиков адвокат Джек Винер рассказал, что вместе с коллегой-юрисконсультом начал налаживать контакты с сенаторами и представителями Конгресса по этому вопросу.

Адвокат уточнил, что для получения фехтовальщиками американского гражданства к началу Олимпиады в Париже (26 июля) Сенату и Палате представителей необходимо будет принять советующий законопроект, который затем должен будет подписать президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, которые покинули Россию и перебрались в США. Супруги переехали в США в июне прошлого года, где тренируются и работают тренерами в Academy of Fencing Masters в Сан-Хосе.

Позднее в этот же день информированный источник рассказал, что супругам Бида грозит от пяти до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы. Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующая военнослужащая.

Мать фехтовальщика Елена Гришина 28 декабря рассказала о наличии у сына разрешения на выезд из России и отказе в увольнении из Росгвардии. По её словам, списки на выезд из страны составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Сергей Бида является серебряным призёром Олимпиады 2020 года в командном турнире, трёхкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017–2019) и двукратным призёром чемпионатов мира. Его жена Виолетта — серебряный призер чемпионата мира и Европы 2019 года и участница Олимпиаде 2020 года.