Москва, 12 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Поэт, общественный деятель, член союза писателей Лев Рубинштейн находится в глубокой коме, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщил 12 января Telegram-канал «112».

«Сейчас он подключен к ИВЛ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, О госпитализации поэта Льва Рубинштейна, которого сбила машина в Москве, стало известно 9 января. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Информацию о госпитализации также подтвердила дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника. При этом журналистка Мария Слоним заявила, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Позже стало известно, что водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту и сбил его. Личность автомобилиста установили. Владелец автомобиля 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. Против водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.

Лев Рубинштейн родился в Москве. Детство он провёл в подмосковных Мытищах. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, долгое время работал библиотекарем в институтской библиотеке.

Литературой он начал заниматься в конце 1960-х годов. Рубинштейн разработал свой собственный жанр — стихи на карточках. Стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Он стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Его произведения с 70-х годов прошлого века публикуют во многих странах мира.