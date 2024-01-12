Сунжа, Ингушетия, 12 января, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Трое детей и двое взрослых попали в больницу после взрыва газа в Ингушетии, сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления СК России.

СУ СК РФ по Республике Ингушетия

Взрыв прогремел в селении Нестеровское в Сунженском районе 12 января в 6:20 мск. После взрыва газа в частном домовладении вспыхнул пожар.

«В результате находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети семи, 11 и 13 лет получили травмы», — сообщили в ведомстве.

Женщину доставили в реанимацию, детей и мужчину — в травматологию.

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