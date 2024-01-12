Вашингтон, 12 января, 2024, 09:39 — ИА Регнум. США не передадут Украине истребители F-35 из-за их дороговизны и неизбежности того, что российские военные обязательно собьют эти самолёты и изучат. Такое мнение 11 января высказал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.

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По словам журналиста, Киеву не стоит ожидать поставок F-35, так как это очень дорогие истребители, которые стоят «в два раза дороже», чем истребители F-16.

«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. <…> Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», — написал он.

Из-за этого поставки Киеву принципиально новых систем вооружения могут быть не в интересах Вашингтона, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября 2023 года представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35 и истребители Gripen от Швеции. Он отметил, что в данный момент американские истребители F-16 стоят у командования ВСУ на первом месте.

Американское издание Defense News 13 декабря 2023 года написало, что военная корпорация Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на год истребителей F-35. По информации журналистов, компания смогла собрать только 21 истребитель из 52 запланированных.

По данным СМИ, F-35 является самым дорогим в мире оружием. Совокупная стоимость этих самолётов составляет около 412 млрд долларов.