Чебоксары, 12 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух троллейбусов в Чебоксарах, сообщили 12 января в пресс-службе МВД по Чувашии.

Кадр из видео

Дорожная авария произошла примерно в 6:40 мск. Троллейбус №5, подъезжая к остановке «Улица Николаева», столкнулся с троллейбусом №9. Это произошло из-за несоблюдения водителем пятого маршрута безопасной дистанции.

«За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров», — сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, управление ГИБДД по Сахалинской области 10 января распространило информацию о дорожной аварии с участием школьного автобуса, в котором ехали 15 детей. Инцидент произошёл на острове Кунашир в посёлке Южно-Курильск.

Легковушку вынесло на встречную полосу на одном из перекрёстков. В результате столкновения с легковым автомобилем никто не пострадал.