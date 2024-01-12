Тегеран, 12 января, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене приведут к усилению нестабильности в регионе. Об этом 12 января заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, его слова процитировало иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

ТАСС/ Osamah Yahya/ZUMA Press Wire

Дипломат подчеркнул, что удары США и союзников по Йемену «не приведут ни к чему иному, кроме усиления отсутствия безопасности и [нарастанию] нестабильности в регионе».

Официальный представитель ведомства добавил, что Вашингтон и Лондон этими действиями пытаются расширить поддержку Тель-Авива, в то время как израильские военные продолжают военные действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января официальный представитель МИД Ирана назвал удары американских и британских военных по объектам хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене. Позднее в этот же день Пентагон подтвердил нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене США и союзниками.

Россия 12 января запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после ударов США и их союзников по целям в Йемене.