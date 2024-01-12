Купянск, Украина, 12 января, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России успешно уничтожили укреплённые позиции и пехоту противника на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военные ударили по противнику в ночное время. Их целью стали скопления живой силы ВСУ и замаскированные объекты.

Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы расчётов РСЗО «Град» и рассказом старшего офицера с позывным Метиз.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВСУ за сутки лишились на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в общей сложности 175 бойцов.

11 января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, из-за этого командованию ВСУ приходится уделять особое внимание этим сегментам линии боевого соприкосновения.