Вашингтон, 12 января, 2024, 07:45 — ИА Регнум. США вооружают Финляндию, чтобы спровоцировать новый военный конфликт с Россией, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Западное вооружение

Он отметил, что финская сторона уже получили часть американского оружия и может согласиться на размещение ракет на своей территории, что грозит боевым столкновением.

Макгрегор назвал абсурдом обвинения, выдвигаемые западными элитами в адрес России, в том что она якобы наступает на другие страны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт написала о том, что США поставят Финляндии 64 американских истребителя пятого поколения F-35A. Кроме того, финские военные также получат американские танки M1A1 Abrams.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии станет угрозой для России.